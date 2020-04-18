شكرا لقرائتكم تشيلسي يفاوض لاعبيه لتخفيض أجورهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف تقرير إخباري يوم السبت أن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم يجري محادثات مع لاعبيه حول نسبة تقليص الرواتب في ظل توقف المنافسات في الوقت الحالي، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويأمل لاعبو فريق تشيلسي، الذي يدربه المدير الفني، فرانك لامبارد، في التوصل إلى اتفاق لخفض الرواتب بأقل من نسبة 30% المقترحة من قبل رابطة الدوري.

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وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن اللاعبين يأملون في تخفيض الرواتب بنسبة 10% فقط للمساعدة في تخفيض نفقات النادي خلال فترة توقف المنافسات.

وفي هذه الحالة سيوفر تشيلسي ما بين ثمانية وعشرة ملايين جنيه إسترليني من نفقات الرواتب.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حاولت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التوصل إلى اتفاق مع اللاعبين بشأن تخفيض إجمالي بنسبة 30% سواء بالخصم أو بتأجيل صرف الرواتب أو كليهما معا، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.