شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يرفض دعوى سيدومير ضد الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارا في شكوى مدرب النادي السابق البلجيكي سيدومير يانيفسكى ، حيث قرر رفض شكوى المدرب بطلبه الحصول على تعويض من النادي بقيمة الفترة المتبقية من عقده مع النادي حوالي 250 الف دولار.

يتوجه النادي الاسماعيلي بالشكر الى المحامي الدولي نصر الدين عزام و مصطفى نادر الذي تم تكليفهم بمتابعة تلك القضية أمام الفيفا بعد نجاحهم في الحصول على قرار لصالح النادي.

ياتى قرار الفيفا ليؤكد صحة موقف النادي الإسماعيلى والاجراءات التي قام بها النادي والفريق القانوني مع المدرب البلجيكي قبل سفره خارج مصر، و عرض النادي عليه حصوله على مرتب الشهر الأخير له مع النادي.