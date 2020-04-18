شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعرف على أكبر الخاسرين من توقف كورونا فى الزمالك؟.. فريق كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت فترة التوقف السلبية الجارية فى مصر، بعد قرار مد تعليق منافسات الدورى المصرى وتأجيل مباريات نصف النهائى ببطولتى دورى أبطال أفريقيا، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر فيروس كورونا، لتقف حائلاً أمام عدد من لاعبى الزمالك، الذين كانوا يأملون فى المشاركة مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، خلال المنافسات المحلية للفريق قبل التوقف السلبى.

يستعرض ”الخليج 365” أكبر الخاسرين من لاعبى الزمالك من فترة التوقف السلبية الجارية بسبب فيروس كورونا..

- ثلاثى حراس مرمى الزمالك

الثلاثى محمد عواد ومحمود جنش ومحمد صبحى، حراس مرمى الزمالك، أكبر الخاسرين، حيث كان من المتوقع أن يمنح الفرنسى كارتيرون الفرصة لهم فى عدد من المباريات المحلية، خاصة جنش العائد من الإصابة بعد خضوعه لعملية رباط أكيليس وخوضه بعدها فترة تأهيل طويلة، حيث لم يشارك جنش مع الأبيض فى هذا الموسم بعدما تعرض للإصابة أثناء تواجده مع المنتخب الوطنى فى منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019.

فيما لم يشارك محمد عواد سوى فى 4 مباريات فقط مع الفرنسى كارتيرون بواقع 360 دقيقة، استقبلت خلالها شباكه 3 أهداف، قبل أن يحصل محمد أبو جبل على فرصة المشاركة أساسيًا فى باقى المباريات.

كما كان من المفترض أن يحصل محمد صبحى على فرصة المشاركة فى المباريات المحلية، ليكون جاهزًا للمشاركة مع المنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو، قبل أن يتم تأجيلها للعام المقبل، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث سبق وشارك فى مباراة واحدة تحت قيادة كارتيرون هذا الموسم، أمام طنطا وتلقت شباكه هدفين.

- محمد عبد الغنى

كان من المفترض أن يحصل محمد عبد الغنى، مدافع الزمالك، على فرصة للمشاركة بصورة أكبر مع الأبيض قبل التوقف الحالى، خاصة بعدما دفع به الفرنسى كارتيرون فى 12 مباراة بمعدل 992 دقيقة بمختلف البطولات صنع خلالها هدفًا.

- محمد عبد السلام

كما تأثر محمد عبد السلام، مدفاع الزمالك، من هذا التوقف، حيث كان ينتظر الحصول على فرصة للمشاركة بعدما اكتفى الفرنسى كارتيرون فى إشراكه فى 8 مباريات بمعدل 368 دقيقة.

- محمد حسن

كان يأمل محمد حسن، لاعب وسط الزمالك، فى الحصول على الفرصة للمشاركة مع الأبيض بصورة أكبر من أجل زيادة فرصه فى التواجد مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو التى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، وذلك بعدما اعتمد عليه الفرنسى كارتيرون فى 7 مباريات بمعدل 272 دقيقة بمختلف البطولات.

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- محمد عنتر

كما لم يتمكن محمد عنتر، جناح الزمالك، من المشاركة تحت قيادة كارتيرون سوى فى مباراتين فقط بمعدل 48 دقيقة فقط، لتكون فترة التوقف حالية سببًا فى عدم حصوله على فرصة للمشاركة قبل نهاية الموسم الجارى.

- شيكابالا

رغم حديث الفرنسى باتريس كارتيرون عن الأدوار المهمة التى يقوم بها محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق، إلا أنه لم يحصل على فرصة المشاركة مع الأبيض قبل فترة التوقف سوى فى 7 مباريات بمعدل 273 دقيقة، أحرز خلالها هدفًا، تحت قيادة المدرب الفرنسى.

- مصطفى فتحى

نفس الأمر بالنسبة لمصطفى فتحى، جناح الزمالك، الذى عاد قبل فترة التوقف السلبية من الإصابة ليبدأ فى الدخول مع الفريق بشكل تدريجى، حيث شارك تحت قيادة كارتيرون فى 11 مباراة بمعدل 233 دقيقة، بمختلف البطولات، لم تشهد تسجيله أو صناعته لأى هدف، وكان ايضًا من المقرر أن يمنحه كارتيرون الفرصة بشكل أكبر من خلال منافسات الدورى الممتاز قبل قرار تعليقه.

- إسلام جابر

نفس الأمر ينطبق على إسلام جابر، جناح الزمالك، الذى أشركه كارتيرون فى 7 مباريات بمعدل 257 دقيقة، صنع خلالها هدفًا، ولم يتمكن من الحصول على الفرصة بشكل أكبر بسبب تعليق منافسات النشاط الرياضى.

- كريم بامبو

الأمر نفسه حدث مع كريم بامبو، صانع ألعاب الزمالك، الذى شارك تحت قيادة كارتيرون فى مباراتين، بمعدل 170 دقيقة، أحرز خلالها هدفًا.

- عمر السعيد

لم يحظ عمر السعيد، مهاجم الزمالك، بفرصة المشاركة بصورة كبيرة مع الفرنسى كارتيرون، حيث شارك معه فى 6 مباريات بمعدل 327 دقيقة، أحرز خلالها هدفًا، وكان يأمل فى زيادة فرص مشاركاته مع الفريق قبل التوقف.

- كابونجو كاسونجو

نفس الحال بالنسبة للكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الأبيض، المنضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير الماضى، حيث شارك تحت قيادة كارتيرون فى 4 مباريات بمعدل 39 دقيقة فقط، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أى أهداف.