شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مجلس الوزراء يُحدد موعد استئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن قرار استئناف مسابقة الدورى العام هو قرار الدولة المصرية وتحديدا مجلس الوزراء، الذى تم تعليق النشاط الرياضى فى مصر بناء على الإجراءات الاحترازية التى اتخاذها للحد من تفشى فيروس كورونا.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة لديها العديد من المقترحات والسيناريوهات لعودة الدورى واستئنافه وانهائه قبل انطلاق الموسم الجديد بفترة كافية، لكن اتحاد الكرة ينتظر موافقة مجلس الوزراء على قرار عودة الدورى حتى يتحرك اتحاد الكرة فى هذا الشأن.

وتشير الدلائل لإقامة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل حال انتهاء أزمة كورونا.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك خطة لتطوير الألعاب الأخرى مثل الكرة النسائية والصالات والشاطئية خلال الفترة المقبلة.

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وقال مسئولو اتحاد الكرة إنه سيتم مخاطبة أندية الدورى الممتاز، وعلى رأسها الأهلى والزمالك، للمشاركة فى دوريات الكرة النسائية والصالات والشاطئية الموسم المقبل

وتدرس سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية، فتح باب التعاقد للأندية المشاركة فى دورى الكرة النسائية مع لاعبات أجانب على أن يسمح لكل نادى بضم لاعبة واحدة فى كل المراكز باستثناء حراسة المرمى .

ويأتى ذلك بعدما قام عدد من الأندية المشاركة بالدورى بطلب التعاقد مع لاعبات أجانب لدعم صفوف الفرق .

كما أكدت سحرعبد الحق أنها تدرس مع الدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد إقامة دورى الأكاديمييات لإتاحة الفرصة للأندية للمشاركة فى الدورى العام.