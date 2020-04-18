شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "hard work" تدريبات قفشة فى حديقة المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض محمد مجدى قفشة لاعب الأهلي، تدريبات بدنية صعبة فى حديقة منزله الخاص، من أجل التغلب على فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز، وجميع الأنشطة الرياضية بسبب تفشى فيرس كورونا.

ونشر قفشة عبر صفحته الرسمية عبر انستجرام، مقطع فيديو قصير للتدريبات البدنية التى يخوضها حاليًا فى حديقة فيلاته، من أجل الحفاظ على معدل لياقته البدنية، معلقًا عليه باللغة الإنجليزية: "hard work".

Advertisements

ويواصل قفشة تدريباته اليومية فى المنزل، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى، لاسيما وأن السويسرى رينيه فايلر وضع برنامجا غذائيا للاعبى الأهلى، بالتنسيق مع الجهاز الطبى ودكتور التغذية، تمهيداً لإرساله للاعبين والالتزام به، ما يساعد على الحفاظ على استعدادهم البدنى تمهيداً لاستئناف النشاط الكروى فى أى وقت، والمتوقف حالياً فى العالم كله بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأكد الجهاز الطبى بالأهلى أن حفاظ اللاعبين على أوزانهم المثالية هو التحدى الأكبر الذى يواجه جهاز الكرة خاصة وأن استعادة اللاعبين للياقتهم البدنية لن يستغرق أكثر من 3 أسابيع من تاريخ عودة التدريبات الجماعية ولكن بشرط حفاظ اللاعبين على أوزانهم.

وعدل الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، برنامج تدريب لاعبى الفريق المنزلي، من خلال إضافة بعض التدريبات البدنية التى من شأنها الحفاظ على معدل اللياقة البدنية ومنع حدوث أى زيادة فى أوزان اللاعبين، ويحاول الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر خلق حالة من الابتكار فى تدريبات لاعبى الفريق المنزلية لتجنب حالة الملل التى قد تحدث بسبب إيقاف التدريبات الجماعية بسبب تداعيات فيروس كورنا فى العالم.