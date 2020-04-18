شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تهدد أحلام نجوم الكرة فى العضوية بهذا البند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتمسك مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بوضع عدد من البنود فى شروط الترشح لعضوية الجبلاية فى اللائحة الجديدة والتى يجرى حاليا إعدادها قبل عرضها على الفيفا وكذلك الجمعية العمومية للجبلاية لاعتمادها قبل الانتخابات المقبلة.

لمعرفة البند الذى يهدد أحلام نجوم الكرة فى العضوية من هنا

شهدت الأيام الماضية إعلان أكثر من لاعب كرة قدم سابق عزمه خوض غمار الانتخابات المقبلة، وعلى رأسهم حسنى عبد ربه نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق وكذلك أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق وعميد لاعبى العالم، وغيرهم من نجوم الكرة إلا أنه لم يتأكد حصول هذه الأسماء على مؤهل دراسى عالى، وهو ما يهدد باستبعادهم من الانتخابات المقبلة وتبخر حلم عضوية ورئاسة اتحاد الكرة يوما ما.

وقررت أندية الصعيد عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة لتحديد مرشحيها فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة المرجح أقامتها فى شهر أغسطس المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد.

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تشهد أندية الصعيد إعلان أكثر من مرشح من الصعيد رغبتهم فى الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وهو ما دفع مسئولو الأندية للاتفاق على اجتماع لتحديد المرشحين للانتخابات المقبلة.

بدأ عدد من المرشحين المحتملين لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، والمرجح إقامتها فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل، الإعلان عن موقفهم مبكراً والتحضير لها ومن بين هذه الأسماء محمد سيف رئيس منطقة أسيوط السابق، وصلاح بدر رئيس منطقة بنى سويف، وفتحى عوض الله رئيس منطقة الدقهلية، وبدأوا إجراء اتصالات بالأندية للتحضير للانتخابات على منصب العضوية.