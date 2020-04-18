شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل جدد الأهلي رغبته فى مفاوضات شراء رمضان صبحي نهائياً؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من وقت لآخر تفرض قضية رمضان صبحى، لاعب الأهلى المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزى، نفسها على سطح الأحداث الكروية، ففى بعض الأوقات يطرح البعض تساؤلات حول بقاء اللاعب فى القلعة الحمراء، فيما يطرح آخرون استفسارات عن رغبة اللاعب فى العودة لأوروبا فى الموسم المقبل فى ظل تلقيه عروضاً من أندية خارجية، لذا سنطرح فى السطور التالية عدة تساؤلات بشأن مستقبل رمضان صبحى.

س: ما هى تطورات صفقة بقاء رمضان صبحى فى الأهلي؟

ج: هناك تطورات.. فقد تراجع النادى الأهلى عن موقفه السابق بتجميد الصفقة وقرر الدخول فى مفاوضات مع النادى الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً.

س: متى تنتهى إعارة رمضان صبحى للأهلي؟

ج: كان مُقرراً انتهاء الإعارة فى 30 يونيو، لكن بعد أزمة كورونا وقرار الفيفا بتمديد الإعارة سيستمر رمضان صبحي مع الأهلى حتى نهاية الموسم المحلى والأفريقى.

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س: هل سبق وقام الأهلى بتجميد مفاوضات شراء رمضان صبحى نهائياً؟

ج: نعم.. فالأهلى كان قد استقر على عدم شراء رمضان صبحى نهائياً من هيدرسفيلد بسبب مُغالاة النادى الإنجليزى فى طلباته للاستغناء عن اللاعب، بعدما طلب النادى الإنجليزى 9 ملايين جنيه إسترلينى، وهو مبلغ كبير للغاية جعل الأهلى يتراجع عن المفاوضات مع النادى الإنجليزى، قبل أن تشهد الصفقة انفراجة فى الأيام القليلة الماضية.

س: لماذا تراجع الأهلى فى موقفه وقرر تجديد المفاوضات مع رمضان؟

ج:المفاوضات والرغبة الأهلاوية فى ضم اللاعب تجددت بعدما قرر نادى هيدرسفيلد تخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عن رمضان صبحى من 9 إلى 5 ملايين جنيه إسترلينى، وهناك مرونة للتفاوض حول تخفيض الملايين الخمسة عند التفاوض الرسمي، بسبب الظروف الحالية التى يعيشها العالم كله جحراء "جائحة" كورونا، والتى ستؤدى بالتأكيد لتخفيض أسعار جميع لاعبى العالم.

س: وماذا عن موقف فايلر المدير الفنى للأهلى من بقاء رمضان صبحي؟

ج:بالتأكيد فايلر لا يمانع فى بقاء رمضان، فهو لاعب مؤثر ومهم لأى فريق.

س: وماذا عن موقف رمضان صبحى؟

ج:رمضان أدلى بتصريحات مؤخراً قال فيها إنه يرغب فى العودة لأوروبا وأمامه عروض من إيطاليا وإنجلترا وتركيا، لكن قد ينجح الأهلى فى إقناعه بالبقاء حال التوصل لاتفاق مع هيدرسفيلد.