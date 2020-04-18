شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد عبد الغنى يعود للملاعب منفردًا ويعلق: don't stop والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد محمد عبد الغنى مدافع الزمالك، للملاعب بشكل منفرد، من أجل خوض التدريبات البدنية التى من شأنها أن تحافظ على معدل لياقته فى ظل توقف مسابقة الدورى الممتاز وجميع الأنشطة الرياضية فى مصر والعالم أجمع بسبب تفشى فيرس كورونا.

ونشر عبد الغنى عبر صفحته على انستجرام، مقطع فيديو قصير خلال تواجده فى أحد ملاعب كرة القدم، والتى تواجد فيها مع مدرب خاص للأحمال البدنية.

وكان الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، وضع عددا من الإجراءات والبرامج التدريبية للاعبى الأبيض، خلال فترة التوقف السلبية الحالية، بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين وتجنب أى أزمة تتسبب لهم من جراء الراحة السلبية وعدم خوض أى تدريبات جماعية خلال تلك الفترة.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.