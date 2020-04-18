شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يرغب فى ضم معروف يوسف من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة من إدارة ناديه الاستفسار عن التعاقد مع النيجيري معروف يوسف لاعب الزمالك والمعار إلى المقاولون العرب حتي نهاية الموسم الحالي وإمكانية انتقاله إلى النادى الفيومى الموسم المقبل .

كشف مصدر داخل الزمالك ان إدارة الكرة بالفريق تنتظر وصول عروض رسمية لضم النيجيري معروف يوسف المعار إلي فريق المقاولون العرب لمناقشة مصيره.

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وانتشرت أنباء مؤخرا عن نية المقاولون العرب في التعاقد مع معروف يوسف بصفة نهائية عقب انتهاء اعارته بنهاية الموسم الجاري، بعدما اصبح من الاعمدة الرئيسية للمقاولون العرب منذ انضمامه ، ويرغب مسئولو الزمالك في تسويق عدد من محترفيه بعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الاجانب في الموسم المقبل، مما يضع الزمالك في ازمة، حيث يضم 7 محترفين وهم المغربيان اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي ساونجو والمعارين رزاق سيسيه وحميد احداد ومعروف يوسف.

من ناحية أخري منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، تكليفات جديدة وبرنامج جديد للاعبين لتنفيذه أثناء فترة الحظر المنزلي الحالي وذلك استعدادا لشهر رمضان المعظم.

كارتيرون أرسل للاعبين عبر جروب عبر تطبيق " واتساب " برنامج تدريبي يتم تنفيذه خلال الـ 10 أيام المقبلة والتي تسبق بداية شهر رمضان المعظم يتمثل في زيادة معدلات الحركة والتدريب بالكرة في مراكز الشباب او الحدائق، وكذلك ويادة تدريبات رفع اللياقة البدنية بعدما بدأ اللاعبون في الخروج من المنازل صباحا وخوض تدريبات في أماكن مفتوحة.