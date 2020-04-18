شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستدعى عبد الله السعيد للتحقيق فى شكوى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على إحالة شكوى النادى الأهلى الجديدة ضد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، إلى لجنة شئون اللاعبين، على ان تستدعى اللجنة اللاعب لجلسة تحقيق لسماع أقواله ويتم تحديد موعدها فى وقت لاحق، خاصة وأن اتحاد الكرة فى إجازة غد وبعد غد بسبب احتفالات شم النسيم.
جاءت شكوى الأهلي للاتحاد المصري لكرة القدم بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادي مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسئول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم.
وتضمن رد الفيفا الذي تلقاه النادي أيضًا أنه قام باستطلاع موقف أهلي جده السعودي من الأزمة والذي أفاد بأن اللاعب هو من قام بفسخ تعاقده وانضم لنادي بيراميدز المصري،، لذا تقدمت إدارة النادي بالشكوى المشار إليها مجددًا لاتحاد الكرة للحفاظ على حقوق الأهلي خاصًة وأن الإدارة كانت قد لجأت منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص ذات الأزمة وجاء رده سريعًا بأنه ليس المسئول عن فض هذا النزاع لأن هناك طرف خارجي وهو أهلي جده السعودي؛ وبالتالي لجأ النادي إلى الفيفا، وتلقى الرد الذي سبق الاشارة إليه.
هذا وحرصت الإدارة على دعم الشكوى المقدمة للاتحاد المصري بنسخة من العقد الثلاثي المبرم بين النادي وأهلي جده وعبدالله السعيد والذي اشترط بأحد بنوده الرئيسية أنه لا يحق للاعب الانضمام لأي نادي مصري طوال فترة تعاقده مع أهلي جده وحال مخالفة ذلك يحصل النادي الأهلي على شرط جزائي قيمته ٢ مليون دولار، كما تم تدعيم الشكوى بالمكاتبات الواردة من الفيفا في هذا الشأن والتي أشارت بوضوح إلى أحقية النادي في المطالبة بحقوقه بقديم شكواه للاتحاد المصري لكرة القدم بعد انضمام اللاعب لنادي مصري بالمخالفة لشروط بيعه للنادي السعودي.
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