شكرا لقرائتكم خبر عن ليس بالضرورة عندما تصل للبئر أن تشرب.. الأهلى يستعيد ذكريات الفوز على الصفاقسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استعادت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، ذكريات فوز الفريق الكروى الأول على الصفاقسى التونسى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2006، وحصد المارد الأحمر لقب الأميرة السمراء بعد شقاء وعناء.

ونشرت الصفحة الرسمية عبر "فيس بوك" ملخص سريع من مباراة العودة بين الأهلى والصفاقسى فى تونس، معلقين عليها بكلمات جاءت كالتالى: "مباراة لاتنسى وفرحة لا تنسى.. هل تذكرون يوم فاز الأهلي بهدف على الصفاقسي وحمل يومها الأهلي الكأس..

بتعادل مخيب في ذهاب نهائي دوري الأبطال على ملعبه ووسط أنصاره دفع أبناء صفاقس للاحتفال باللقب الذي بات وشيكا من ولوج دولاب بطولاتهم فصرخ مانويل جوزية أنتهى شوط بالقاهرة وهناك شوط ثان في رادس..

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وتحت شعار المستحيل ليس أهلاوي انطلق المباراة.. مضت الدقائق دهرا على عشاق الصفاقسي وأسرع من سرعة الضوء على عشاق المارد الأحمر ما بين هجمات هنا وأخرى هناك، الحارس أحمد الجواشي يبعد أخطر الفرص والعارضة تتعاطف مع من أراد أن يشرب من البئر..

مع حلول الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع والجميع ينتظر صافرة النهاية قرر محمد أبو تريكة الانتقام لكبرياء القلعة الحمراء من لافتة تحمل إساءة و لم يتوانى في تسديد الكرة الطولية بعدما مهدها فلافيو على المرمى لتعانق الشباك، لتختلط المشاعر داخل الملعب وخارجه من ذهول وصدمة وحزن في صفاقس وفرحة هستيرية

في ربوع مصر..

ليس بالضرورة عندما تصل للبئر أن تشرب خصوصا أمام الأهلي".