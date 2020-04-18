شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحصر اختياراته فى هذا الثنائى لتدعيم الجبهة اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصر الجهاز الفني للأهلي اختياراته لتدعيم الجبهة اليمنى في لاعبين فقط، بعد الاستقرار على عدم تدعيم هذا المركز بلاعب أجنبي بعد قرار اتحاد الكرة الأخير الخاص بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 5 لـ3 فقط، في الوقت الذي يوجد على القوة الفريق 6 لاعبين أجانب.

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ويبحث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع لجنة التخطيط للكرة بالنادي ملف تدعيم الجبهة اليُمنى بإعتبارها أحدا أهم الملفات التى يرغب الأهلي في حسمها خلال الفترة المقبلة بعد رحيل أحمد فتحي حيث يتشاور المدرب السويسري مع البدائل المطروحة لضم ظهير أيمن أو الأكتفاء بالعناصر الموجودة في الفريق حالياً أو من قطاع الناشئين أو إستعادة لاعبي الفريق المُعارين لأندية أخرى.

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وقلل فايلر من تأثير رحيل أحمد فتحي على المستوى الفني بعد توقيعه لبيراميدز لمدة 3 سنوات بشكل رسمي وأكد فايلر للجنة التخطيط أن فتحي لم يكن هو اللاعب الأساسي الوحيد في مركز الظهير الأيمن حيث كان محمد هاني يتناوب المشاركة معه، كما أن بعد فشل جلسة مفاوضات الأهلي مع الجوكر في ملف تجديد عقده، وفي خضم الأنباء التي أشارت لرغبة بيراميدز في التراجع عن ضم المدافع الدولي، إستطلعت إدارة الأهلي رأي فايلر في ملف عودة أحمد فتحي من جديد وهل هناك ضرورة لقبول عودته لتكون إجابة المدرب السويسري واضحة بأن التأثير الفني لن يكون كبيراً وأنه يترك الأمر للإدارة لحساب مدى ضرره من الناحية الإدارية نظراً لكونه واحد من كباتن الفريق، قبل أن تقرر إدارة الأهلي بشكل رسمي صرف النظر عن استعادته، ليعلن بيراميدز بعدها بساعات عن ضمه رسمياً لمدة 3 سنوات.

وأكد فايلر أن محمد هاني يستطيع تحمل المسئولية مع وجود معاونة من بعض اللاعبين الذين يُجيدون اللعب في هذا المركز ومنهم رامي ربيعة وحسين الشحات وكريم نيدفيد حال تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة بجانب عودة المعار أكرم توفيق أو باسم علي .