شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى :ملتزم بمستحقات لاعبى الاتحاد السكندرى رغم الأزمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أبدى محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى راضاه التام عن الاتفاق الذى تم بين إدارة الاتحاد والجهاز الفنى واللاعبين وتم الاتفاق خلاله على موافقة جميع اللاعبين عن التنازل على ما قيمته 5% من إجمالى المستحقات فى حال الغاء مسابقة الدورى.
وأكد مصيلحى أن الإتحاد يعد النادى الوحيد فى مصر الذى منح اللاعبين تلك النسبة رغم الأزمة المالية الطاحنة ، مضيفا نعانى من أزمة مالية بعد توقف النشاط وإغلاق الأندية .
وتمنى رئيس الإتحاد استكمال المسابقة نهايه شهر يونيه القادم أو أوائل يوليو المقبل على أقصى حد لأنه فى هذه الحالة سيكون الإتحاد قد التزم بجميع مستحقات اللاعبين .
طلب الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف من لاعبيه المحترفين المتواجدين فى بلادهم خلال الفترة الحالية المكوث فى المنزل وعدم النزول للشوارع، إلا للضرورة القصوى بعد تفشى وباء كورونا فى عدد من الدول الأفريقية.
كان طلعت يوسف قد وافق على طلب اللاعبين الأجانب بالسفر إلى بلادهم لزيارة ذويهم والإطمئنان على أسرهم وهم البوركينى رزاق سيسيه والأوغندى إيمانويل أوكوى والمالى ويلسون اكاكبو بالإضافة للسورى عمر الميدانى، بينما رفض الليبى أنيس سالتو السفر مفضلا الاستمرار بالإسكندرية.
جاءت هذه الخطوة من جانب الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى بعد المعلومات التى وردت عن تفشى مرض كورونا فى بعض الدول الأفريقية وتخوف البعض من انتقال العدوى لأحد اللاعبين.
يذكر أن الدول الأفريقية من أقل الدول على المستوى العالم تلقت وباء كورونا بسبب قوة البنيان بالإضافة للطقس الحار الذى تتمتع به معظم الدول فى أفريقيا.
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