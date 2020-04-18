شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى :ملتزم بمستحقات لاعبى الاتحاد السكندرى رغم الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أبدى محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى راضاه التام عن الاتفاق الذى تم بين إدارة الاتحاد والجهاز الفنى واللاعبين وتم الاتفاق خلاله على موافقة جميع اللاعبين عن التنازل على ما قيمته 5% من إجمالى المستحقات فى حال الغاء مسابقة الدورى.

كان لاعبو الإتحاد السكندرى حصلوا على نسبة 65% حتى تاريخه من اجمالى المستحقات وفى حال انتهاء المسابقة سيتم الاتفاق على خصم 25% تمثل نسبة المشاركة وسيكون اللاعبين حصلوا على ما قيمته 90 % من إجمالى المستحقات وتم الاتفاق بالتراضى عن التنازل عن نصف المستحقات المتبقية والتى تمثل 10% ليصل جميع ما حصل عليه اللاعبين 70 % .

وأكد مصيلحى أن الإتحاد يعد النادى الوحيد فى مصر الذى منح اللاعبين تلك النسبة رغم الأزمة المالية الطاحنة ، مضيفا نعانى من أزمة مالية بعد توقف النشاط وإغلاق الأندية .

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وتمنى رئيس الإتحاد استكمال المسابقة نهايه شهر يونيه القادم أو أوائل يوليو المقبل على أقصى حد لأنه فى هذه الحالة سيكون الإتحاد قد التزم بجميع مستحقات اللاعبين .