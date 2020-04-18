شكرا لقرائتكم خبر عن "أرقام" بن شرقى يتصدر هدافى الزمالك مع كارتيرون..ومصطفى محمد الوصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق عدد من لاعبى الزمالك مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، قبل فترة التوقف السلبية التى يخضع لها الفريق خلال الفترة الجارية، بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من خطورة تفشى فيروس كورونا، حيث نجح الأبيض قبل فترة التوقف فى التتويج ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

شهدت ولاية كارتيرون فى الزمالك حتى الآن، تسجيل اللاعبين 34 هدفًا خلال 20 مباراة تحت قيادته، ويستعرض ”الخليج 365” قائمة هدافى الأبيض مع كارتيرون قبل توقف كورونا..

- أشرف بن شرقى يتصدر قائمة هدافين الزمالك مع كارتيرون

تصدر المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، قائمة هدافى الأبيض فى المباريات التى خاضها تحت قيادة الفرنسى كارتيرون، حيث شارك فى 16 مباراة فى مختلف البطولات، أحرز خلالهم 8 أهداف فيما صنع 5 أهداف أخرى.

- مصطفى محمد ينتزع وصافة الهدافين مع كارتيرون

فيما جاء مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، كثانى أكثر اللاعبين تهديفًا تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، حيث شارك معه فى 16 مباراة بمختلف البطولات، أحرز خلالهم 6 أهداف فيما صنع 3 أهداف أخرى.

- محمود علاء "المدافع الهداف" مع كارتيرون

فيما اقتنص محمود علاء، مدافع الزمالك، لقب الهداف التاريخى للمدافعين فى القلعة البيضاء، بعدما رفع رصيده من الأهداف منذ انضمامه للأبيض إلى 29 هدفًا، من بينهم 4 أهداف فى المباريات التى شارك فيها تحت قيادة كارتيرون، حيث شارك معه فى 17 مباراة بمختلف البطولات.

- زيزو وأوناجم يتقاسمان المركز الثالث

فيما شارك أحمد سيد زيزو، لاعب وسط الزمالك، فى 17 مباراة تحت قيادة كارتيرون بمختلف البطولات، أحرز خلالهم 3 أهداف فيما صنع هدفين.

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فيما شارك المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، مع كارتيرون فى 17 مباراة بمختلف البطولات، أحرز خلالهم 3 أهداف وصنع مثلهم.

- أوباما "ملك الاسيست" مع كارتيرون

فيما شارك يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، فى 18 مباراة تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، أحرز خلالهم هدفين إلا أنه أكثر اللاعبين صناعة للأهداف مع المدرب الفرنسى بمختلف البطولات، حيث صنع 6 أهداف.

- ساسى والسعيد وشيكابالا وبامبو يكتفون بـ "هدف"

فيما أحرز كلا من فرجانى ساسى وعمر السعيد ومحمود شيكابالا وكريم بامبو، رباعى الزمالك، هدفًا لكل منهم تحت قيادة الفرنسى كارتيرون، حيث شارك التونسى ساسى فى 17 مباراة بمختلف البطولات، وأحرز هدفًا وصنع مثله، فيما شارك شيكابالا فى 4 مباريات أحرز خلالهم هدفًا، فيما شارك عمر السعيد فى 3 مباريات وأحرز هدفًا أيضًا، وأخيرًا شارك كريم بامبو مباراتين أحرز هدفًا.

- كاسونجو يخرج من سباق المنافسة مع الهدافين

فيما شارك الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، مع الفرنسى كارتيرون فى 4 مباريات بمختلف البطولات، لم يحرز أو يصنع خلالهم أى هدف، ليخرج من سباق المنافسين قبل فترة التوقف السلبية الجارية.