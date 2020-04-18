شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو ينشر صورة مع جنش من تدريباتهم فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، صورة عبر استورى الانستجرام الخاص به، مع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفارس الأبيض، خلال خوضهم التدريبات فى ملعب النادى بميت عقبة.

كما أعاد جنش نشر الصورة فى نفس التوقيت عبر حسابه الشخصى على انستجرام، لاسيما وأن جميع اللاعبين يقومون بتأدية تدريبات بدنية بشكل منفرد فى منازلهم للتغلب على فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز، وجميع الأنشطة الرياضية فى مصر والعالم أجمع بسبب تفشى فيرس كورونا.

فيما يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، وطلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.