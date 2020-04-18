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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 18 أبريل 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، رسمياً.. الأهلي يشكو الصفاقسي التونسي للفيفا بسبب 100 ألف دولار، فيفا يخصص راتبا شهريا لمجلس الجبلاية الجديد.

رسمياً.. الأهلي يشكو الصفاقسي التونسي للفيفا بسبب 100 ألف دولار

قرر النادى الأهلى تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد الصفاقسى التونسى لاسترداد 100 ألف دولار، تمثل باقى مبلغ 125 ألف دولار تم تحويله للنادى التونسى من الأهلى قبل عدة سنوات عن طريق الخطأ، ويتعلق بصفقة النيجيرى جونيور أجاى لاعب الأهلى الحالى والصفاقسى السابق.

فيفا يخصص راتبا شهريا لمجلس الجبلاية الجديد

يشهد المجلس الجديد لاتحاد الكرة تخصيص راتب شهرى للمجلس بالكامل، بناءً على تعليمات الاتحاد الدولى فيفا، الذى يمنع العمل التطوعى فى القترة المقبلة .

الاهلي يستعين بورقة صالح جمعة فى الصفقات التبادلية بالصيف

يتطلع مسئولو النادى الأهلى لاستغلال ورقة صالح جمعة، لاعب الفريق، فى إبرام صفقات تبادلية خلال انتقالات الصيف المقبلة، بعدما حسم السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق موقفه بشأن اللاعب ورفض بقاء اللاعب، ويرغب الأهلى فى تسويق صالح جمعة خلال انتقالات الصيف المقبلة من أجل الاستفادة من بيعه مادياً أو ضم لاعب من أندية محلية مُستغلاً "ورقة" صالح جمعة.

"كورونا" يجدد رغبة الأهلي فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد

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تراجع النادى الأهلى عن موقفه السابق بتجميد صفقة رمضان صبحى لاعب الفريق المُعار من نادى هيدرسفيلد، وقرر الدخول فى مفاوضات مع النادى الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً على خلفية المستجدات التى فرضت نفسها على الصفقة مؤخراً وجعلت الأهلى يُعيد التفكير فى شراء اللاعب نهائياً.

اتحاد الكرة يرفض وضع سقف مالي لتعاقدات الأندية مع اللاعبين

رفض اتحاد الكرة وضع سقف مالي لتعاقدات اللاعبين مع الأندية كما حدث فى بعض الدوريات الأخري ، و أكدوا أن هذا الأمر صعب حدوثه فى الدوري المصري وسبق وأن أثبت فشله أكثر من مرة بعد وضع اتفاقات ودية بين الأندية وتحديدا الأهلي و الزمالك بالتعاقد مع لاعبين بمبالغ مالية معينة ولكن الأمر عاد للمنافسة بعد فترة قصيرة و التعاقد مع لاعبين بمبالغ مالية مرتفعة للغاية وصلت إلى مئات الملايين.

الزمالك يُطالب "بوطيب" بـ"تعويض" فى شكوى فسخ عقده بـ"الفيفا"

استقر مسؤولو الزمالك على مُطالبة المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق الأبيض، بسداد تعويض بعد فسخ عقده نظرًا لانقطاعه عن الانتظام فى تدريبات الفريق الأبيض ورفضه خوض عملية جراحية للعلاج من إصابة الركبة.

اتحاد الكرة: نرفض مقترحات عودة الدورى إلا بعد انتهاء أزمة كورونا

كشف مسئولو اتحاد الكرة المقترحات الخاصة بعودة الدورى خلال الأيام المقبلة، والتوصيات التى تخرج من بعض المسؤولين القدامى أو المدربين مؤكدين أنه لن يتم الموافقة على استئناف النشاط إلا بعد السيطرة على فيروس كورونا والحد من انتشاره والأهم هم مصلحة الجميع حاليًا.