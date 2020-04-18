شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى للخلف در فى صفقة أسامة جلال مدافع إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بما أشبه بإمكانية التراجع عن التفكير فى الصفقة ، تسود حالة من الانقسام داخل النادى الأهلى فى ملف ضم أسامة جلال مدافع إنبى، ومدى الاستفادة الفنية من وراء ضم اللاعب، وهو الملف، الذى شهد العديد من المناقشات بين لجنة التخطيط والجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

مسئولو الأهلى أكدوا أن أسامة جلال يعد أحد المرشحين لارتداء القميص الأحمر ولكنه ليس وحده فى القائمة، ويعد أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الإنجليزى ومنتخبنا الوطنى هو الخيار الأمثل أمام الإدارة الحمراء، إلا أن هناك صعوبة فى الصفقة تتمثل فى رغبة المدافع الدولى فى تأجيل خطوة عودته لمصر، لرغبته فى استكمال مسيرته الاحترافية مفضلاً تأجيل المفاوضات لبعد انتهاء الموسم المقبل.

لمعرفة سبب تحفظات الأهلى على أسامة جلال من هنا

وبدأ مسئولو النادى الأهلى التحرك الرسمى لضم رجب بكار، وذلك بعدما نما لعلم الإدارة الحمراء دخول الزمالك فى مفاوضات قوية لضم الظهير الدولى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعرض رجب بكار على إدارة ناديه التنازل عن جزء من مستحقاته المالية المتبقية لتسهيل انتقاله لصفوف النادى الأهلى بداية من الموسم الكروى المقبل.

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وتوصل مسئولو الأهلى إلى اتفاق مع رجب بكار للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء فى الصيف المقبل، حيث وقع ظهير أيمن بيراميدز على عقود انضمامه للأحمر، وينتظر حسم الصفقة بشكل رسمى بعد انتهاء مسئولو الأهلى لتفاوضهم مع نظرائهم فى بيراميدز، ويتبقى فى عقد رجب بكار مع نادى بيراميدز موسمين، كما بدأ مسئولو الأهلى محادثاتهم الرسمية أيضاً مع إدارة الإسماعيلى للوصول لصيغة اتفاق بشأن ضم باهر المحمدى وهى المفاوضات التى تعد صعبة بالنسبة بالمقارنة بمفاوضات ضم رجب بكار نظراً لتمسك إدارة الدراويش بقائدهم صاحب الـ22 عاماً.