شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة "استنساخ" محمد بركات بناءً على طلب فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، مسئولى النادى برغبته فى ضم "جناح" يُجيد اللعب ناحيتى اليمين واليسار من أجل تدعيم الفريق هجومياً بلاعب ذى قدرات وإمكانيات خاصة.

ويناقش المدرب السويسرى حالياً مع مسئولى القلعة الحمراء عدة أمور خاصة بفريق الكرة والتدعيمات التى يحتاجها الأهلى خلال الموسم المقبل، خاصة فى ظل رحيل أكثر من لاعب بالفريق، وتحديداً الثلاثى أحمد فتحى لعدم تجديد عقده والثنائى شريف إكرامى وحسام عاشور لرفض الأهلى التجديد لهما.

ويبحث مسئولو القلعة الحمراء عن جناح بمواصفات محمد بركات نجم الأهلى السابق الذى يُعد واحداً من أهم اللاعبين الذين أجادوا اللعب فى مركز "الجناح" يميناً ويساراً فى الكرة المصرية، وتتطلع الإدارة الحمراء لتلبية رغبة فايلر وتستنسخ تجربة الزئبقى محمد بركات.

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من ناحية أخرى، أبلغ المدير الفنى للأهلى إدارة النادى أنه ليس بحاجة ماسة لتدعيم الجبهة اليُمنى ولن يتسرّع فى هذا الملف، وأكد لمسئولى القلعة الحمراء أن هناك عدة أمور يجب مراعاتها بشأن تدعيم مركز الظهير الأيمن بعد رحيل أحمد فتحى بنهاية الموسم الجارى.

وقال المدرب السويسرى لمسئولى الأهلى إنه سيحدد مدى حاجة الفريق لظهير أيمن من عدمها أولاً فى ضوء العناصر التى يمكن الاستفادة منها فى هذا المركز سواء من قطاع الناشئين أو من المُعارين.

وأشار المدير الفنى للأهلى أيضاً إلى أنه يرغب فى أن يكون الظهير الأيمن الجديد، حال الاتفاق على ضم ظهير جديد، صغير السن.