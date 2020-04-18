شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صدمات تلقتها جماهير الأهلى خلال فترة توقف النشاط الكروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من قرار مجلس الوزراء بإيقاف النشاط الكروى حتى نهاية الشهر الجارى، إلا أن الاحداث الرياضية باتت متلاحقة خاصة فى النادى الأهلى بعدما عقدت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية كل من خالد بيبو وزكريا ناصف اجتماعات عاجلة مع الرباعى الكبار التى تنتهى عقودهم مع المارد الاحمر بنهاية الموسم الجارى وأسفرت عن تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين والموافقة على رحيل شريف إكرامى ومحاولة إقناع حسام عاشور بالإعتزال، بينما رفض أحمد فتحى عرض اللجنة للتجديد للأهلى وقام بالتوقيع لبيراميدز فى عقد يمتد لمدة 3 سنوات .

وقد قامت جماهير الأهلى بقراءة تلك الاخبار باهتمام شديد على الرغم من وباء كورونا الذى ضرب العام اجمع وتسبب فى تجميد النشاط الرياضى بمصر، إلا أن هناك 3 صدمات تلقتها الجماهير الحمراء خلال فترة التوقف الحالية.

رحيل أحمد فتحى وإكرامى

من الأخبار التى وقعت كالصدمة على بعض الجماهير الأهلاوية هى رحيل أحمد فتحى وشريف إكرامى عن القلعة الحمراء بعد فترة طويلة من العطاء، حيث يعد اكرامى احد كباتن الأهلى والذى استمر لمدة 23 سنة إلا أنه فضل الرحيل بهدوء لمنح الفرصة للحراس الشباب للمشاركة مع الفريق، بالإضافة لوصوله لسن الـ34 عاما ورغبته فى العودة للمشاركة من جديد .

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أما أحمد فتحى فقد رفض عرض مسئولو الأهلى لتجديد عقده والذى وصل إلى 11 مليون فى السنة مع إلغاء بند المشاركة فى العقد مفضلا الرحيل لبيراميدز الذى عرض ما يعادل 15 مليون فى الموسم وهو ما ادى لوجود فتور فى العلاقة بين الجماهير واللاعب .

انتهاء علاقة رمضان صبحى بالأهلى نهاية الموسم

كما تلقت الجماهير الأهلاوية صدمة قوية بانتهاء علاقة رمضان صبحى بالقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى بعدما أبدى اللاعب رغبة قوية فى العودة للعب بأوروبا من جديد سواء مع ناديه هارتسفيلد الإنجليزى أو الإنتقال لأى نادى اخر ، فى الوقت الذى كان يعول الجماهير الحمراء عليه كثيرا فى المباريات الحساسة وكانت ترغب فى استمراره خاصة وأنه لم يتلقى عرضا قويا من الأندية الأوروبية .

قرار الجبلاية بتقليص عدد المحترفين

يعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد المحترفين إلى 3 فقط من الصدمات التى تلقتها الجماهير الحمراء خاصة وأن النادى يمتلك 6 لاعبين محترفين وهو ما يستلزم رحيل 3 لاعبين دفعة واحدة فى الوقت الذى يرغب فيه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى فى التعاقد مع لاعب أفريقى أخر وهو ما سيؤدى للإستغناء عن أخر