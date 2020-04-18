شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة:يخاطب وزارة الرياضة لإعادة المدربين العالقين في الخارج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة أنه تم إرسال كشف بأسماء المدربين المصريين العالقين في الخارج من أجل إعادتهم إلى مصر خلال الفترة المقبلة بعد توقف النشاط الكروي بسبب كورونا.
وقال محمود سعد المدير الفني للجبلاية في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": هناك بعض المدربين المصريين عالقين في المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج ، وتواصلوا معي وأرسلوا لي أسمائهم" ، وتم التواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل مخاطبة وزارة الخارجية للمساعدة في عودة المدربين المصريين العالقين في الخارج".
أضاف المدير الفني لاتحاد الكرة أنه لم يتم تخفيض أى رواتب للموظفين داخل الاتحاد ومسئولو اللجنة الخماسية حريصين على صرف الراتب أولا بأول للموظفين.
أكد سعد أن هناك محاضرات فنية يومية تقدم لجميع عناصر اللعبة on line للمدربين باستمرار في فترة التوقف خلال مجموعات عبر "واتس آب" وكذلك عبر موقع خاص بنا وقناة أطلقناها مؤخرا على يوتيوب".
كما تقيم لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج محاضرات أون لاين للحكام للتعريف بالقوانين الجديدة وتقنية حكم الفيديو var.
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