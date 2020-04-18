رسميا.. تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل المباريات النهائية لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية حتى إشعار آخر، في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر كاف في بيان رسمي أصدره اليوم السبت أنه في ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتغيرة لفيروس كوفيد-19، ووسط الحظر في غالبية الدول، قررت لجنة الطوارئ تأجيل المباريات حتى إشعار آخر.

وأضاف أنه سيجرى الإعلان عن المواعيد الجديدة لاحقا، مؤكدا أنه يتابع الوضع عن كثب وسيعمل مع السلطات المعنية ومنها منظمة الصحة العالمية، بشأن تأثير الوباء في القارة.

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ويلعب الأهلي أمام الوداد المغربي، والزمالك ضد الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يواجه بيراميدز فريق حوريا كونيكري الغيني في قبل نهائي الكونفيدرالية.

وكان من المقرر إقامة المباراة النهائية للكونفدرالية يوم 24 مايو المقبل على ملعب استاد الأمير مولاي عبد الله في المغرب، ونهائي دوري الأبطال يوم 29 من الشهر نفسه في دوالا بالكاميرون.

يُذكر أنه تقرر في وقت سابق تأجيل مباريات الدور قبل النهائي للمسابقتين، بعدما كان محددا لجولتي الذهاب والإياب بين الأول والثالث من مايو، وبين الثامن والعاشر من الشهر نفسه.