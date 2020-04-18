تقرير.. هل يكون حسام حسن المراوغة السادسة من فرج عامر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

فتح محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، الباب حول رحيل مهاجم الفريق حسام حسن عن صفوف النادي السكندري خلال الفترة المقبلة بعدما كشف عن وصول عرض أمريكي في الفترة الماضية للحصول على خدمات هدافه.

فرج عامر دائمًا ما يعرف كيفية الاستثمار من لاعبيه جيدًا وبيعهم لصالح الأهلي والزمالك وهذا ما يفعله حاليًا مع حسام حسن والذي يُعد ضمن أهداف القطبين لتدعيم الجانب الهجومي.

- عرض أمريكي:

في الساعات الماضية كشف فرج عامر عن وصول عرض من جانب أحد أندية الدوري الأمريكي للحصول على خدمات صاحب الـ26 عامًا.

رئيس سموحة كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء الجمعة الماضي :"لسنا في حاجة لتسويق حسام حسن مهاجم سموحة داخل مصر هناك حوارًا دائرًا ويقترب من النهاية الإيجابية بخصوص بيعة لأحد أندية القمة في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين بمبلغ يتناسب مع وضعة ومستواه كمهاجم متميز في الدوري المصري".

- شرطان للانضمام للأهلي أو الزمالك:

مهاجم سموحة علّق على العرض من جانب أحد الدوري الأمريكي، ليؤكد أن وكيل لاعبين تواصل معه إلا أنه طلب منه الحديث مع فرج عامر حول هذا العرض.

حسام حسن كشف موقفه من الانضمام للأهلي والزمالك في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"شرف لي الانضمام للأهلي أو الزمالك، لكن ما يحدث مجرد حديث من وكلاء".

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وعن الرحيل للأهلي أو الزمالك، كشف :"الأمر في البداية بيد سموحة، لكن بالنسبة لي سأختار النادي الذي يمنحني أكبر فرصة للمشاركة ويقدرني من كافة الجوانب".

- صدقي يعلن موقفه:

المدير الفني لسموحة حمادة صدقي كشف موقفه حول رحيل حسام حسن، مؤكدًا أنه لن يمانع في رحيل هدافه لكن بشرط.

صدقي قال في تصريحات تليفزيونية :"إذا جاء عرض مناسب للاعب، وتم إيجاد البديل فهنا لن نقف في طريق اللاعب، لأن سموحة لديه سياسة من حيث تسويق اللاعبين".

- نماذج سابقة:

استطاع فرج عامر في السنوات الماضية أن يحقق مكاسب مادية كبيرة من بيع نجوم الفريق سواء للأهلي أو الزمالك وهذا ما تحقق في صفقة حسام باولو عندما رحل إلى الزمالك في يناير 2017 في صفقة قدرت بسبعة ملايين جنيه رغم أن عمره وقتها وصل إلى 33 عامًا.

موسم (2017 - 2018) شهد بيع سموحة لاعبه إسلام محارب للأهلي مقابل الحصول على خمسة ملايين جنيه بجانب الاستفادة الفنية من الحارس مسعد عوض بصورة نهائية وإعارة ناصر ماهر لمدة موسم واحد، هذا الموسم أيضًا شهد بيع محمود عبد العزيز لصالح الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية حيث شهدت هذه الصفقة صراعًا من جانب الأهلي إلا أن اللاعب رحل للقلعة البيضاء مقابل 12 مليون جنيه.

وفي الموسم الماضي، وتحديدًا في فترة الانتقالات الشتوية استطاعت إدارة الأهلي بعد مفاوضات مكثفة مع سموحة أن تدعم دفاعها بالتعاقد مع ياسر إبراهيم والذي حاول الزمالك إعادة اللاعب من جديد لميت عقبة لكن الصفقة حسمها النادي الأحمر لصالحه مقابل 33 مليون جنيه.

الصيف الماضي شهد مواصلة نجاح سموحة في الاستفادة المادية من بيع نجومه بعد رحيل محمد أبو جبل إلى الزمالك مقابل 13 مليون جنيه بجانب الحصول على خدمات الحارس عمر صلاح نهائيًا واستعارة أحمد داوودا بحسب ما كشف عنه فرج عامر.