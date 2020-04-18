شباب قسنطينة: علينا إيقاف "الخطر الداهم" لمصر وتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد رشيد رجراج المدير العام لنادي شباب قسنطينة الجزائري، ضرورة إتخاذ اتحاد الكرة في بلاده لإجراءات للحد من تنفيذ قرار اعتبار لاعبي الشمال الأفريقي كلاعبين محليين في دوريات المنطقة.

وأشار رجراج في تصريحات للإذاعة الجزائرية الرسمية، إلى أن مسؤولي الأندية في الجزائر عليهم التحرك لمواجهة القرار الذي وصفه بـ"الخطر الداهم" على أندية بلاده.

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وقال المدير العام لشباب قسنطينة: "يجب على مسؤولي أنديتنا التحرك لإتخاذ موقف موحد بمواجهة الخطر الداهم، فالاتحاد المصري يسير على درب نظيره التونسي لاعتبار لاعبي الشمال الأفريقي كمحليين".

وأكمل: "إذا حدث ذلك فإنه سيضر بالأندية الجزائرية ومستوى الدوري ويشكل خطرًا حقيقيًا علينا، فهو قرار ليس له قاعدة سياسية أو اقتصادية وليس هناك سوقًا مشتركة أو برلمانًا موحدًا لهذه الدول".

واختتم: "لا يوجد رابط مثلما يربط الاتحاد الأوروبي، علينا كأندية جزائرية أن نتفاهم ونتواصل مع رابطة الدوري واتحاد الكرة الجزائري للقيام بتحرك موحد، بل ولما لا نصل بالأمر إلى الاتحاد الدولي "فيفا".