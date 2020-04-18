السوري عمر السومة يشارك في حملة للتبرع بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حرص النجم السوري عمر السومة، مهاجم أهلي جدة السعودي، على المشاركة في حملة تبرع بالدم تحت عنوان "تبرع بلا تجمع".

وأعلن أهلي جدة في وقت سابق عن اطلاق حملة للتبرع بالدم في مقر النادي منذ يوم الخميس الماضي، حيث تواجد خلال تلك الفترة عدد من المتبرعين.

ونشر الحساب الرسمي لأهلي جدة مقطعي فيديو مصور، ظهر خلاله هداف الفريق ونائب رئيس مجلس الإدارة أثناء قيامهم بالتبرع في الدم.

وطالب الهداف السوري الجميع بالتبرع بالدم لمساعدة البعض في ظل الأزمة الحالية، لافتا أنها لن تكون المرة الأخيرة التي يقوم بمثل هذا الأمر.