خاص.. أول تعليق من محامي عبدالله السعيد على شكوى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رد أشرف عبدالعزيز، محامي عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، على الشكوى التي تقدم بها الأهلي ضد لاعبها السابق للمطالبة بحق النادي الأحمر في صفقة انتقال اللاعب إلى فريقه الحالي.

وقال عبد العزيز، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت: "لم يصلنا أي إخطار من جانب اتحاد الكرة بشأن شكوى الأهلي ضد عبدالله السعيد".

وأضاف: "تواصلت مع عبدالله السعيد وأكد لي عدم إخطاره بأي شيء أيضا".

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وأتم محامي السعيد قائلا: "بالتأكيد سنتحرك لدراسة الأمر فور إخطارنا رسميا من اتحاد الكرة، ولن أعلن أي تفاصيل بشأن الرد إلا بعد تلقينا الشكوى".

وكان السعيد فسخ عقده مع أهلي جدة السعودي قبل أن يعود للدوري المصري من بوابة بيراميدز.

وتقدم الأهلي بشكوى للفيفا واتحاد الكرة لوجود بند يمنع السعيد من الانضمام لأي ناد مصري طوال فترة تعاقده مع أهلي جدة، وحال مخالفة ذلك يحصل النادي الأحمر على شرط جزائي قيمته 2 مليون دولار.