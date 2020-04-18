بسبب الحظر..الحكم محمود البنا يؤدي تدريبات في منزله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: نشر الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم عبر تويتر مجموعة من الصور للحكم محمود البناء اثناء ممارسة بعض التمارين. وعلق الاتحاد العربي على الصور:" الحكم الدولي، المصري محمود البنا يؤدي تدريباته في منزله للحفاظ على اللياقة البدنية. وفي وقت سابق أعلن الاتحاد العربي عن قيام المستشار التحكيمي الدولي علي بوجسيم بتقديم محاضرة تثقيفية للحكام العرب. وتشهد المسابقات العربية بمختلف البلدان حالة توقف، بعدما أعلن عن تجميد النشاط إثر انتشار فيروس كورونا.

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