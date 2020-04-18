بيكهام: كريستيانو رونالدو أقل في المستوى من ميسى

تحدث ديفيد بيكهام لاعب المنتخب الإنجليزي المعتزل، عن الأرجنتيني ليونيل ميسي وما يقدمه مع ناديه الإسباني برشلونة.

وقال بيكهام في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن مستوى ميسي الفني بالنظر لما يقدمه مع برشلونة يتخطى البرتغالي

وأكد، أنه استمتع عندما كان لاعباً في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، بملاقاة ميسي في مسابقة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، مشيراً إلى أن ميسي حتى الآن لاعب فريد مننوعه ولم يستطع أي لاعب الوصول إلى المردود الذي يقدمه حتى رونالدو.وأكد، أنه استمتع عندما كان لاعباً في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، بملاقاة ميسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا ، مشدداً على أنه سبب رئيسي في قرار اعتزاله للكرة، بعدما افتقد القدرة على مجاراته داخل الملعب في مواجهات ربع النهائي من نسخة 2012 - 2013.

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