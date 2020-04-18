جالاتاسراي يواصل محاولاته لضم محمود تريزيجيه

كشفت تقارير صحفية تركية، أن نادي جالاتا سراي يستهدف ضمن الدولي المصري، محمود حسن تريزيجيه، جناح فريق أستون فيلا الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأضافت صحيفة "فاناتك" التركية، أن جالاتا سراي يرغب فيالتعاقد مع محمود تريزيجيه في الصيف المقبل بنظام الإعارة لمدة عام، من ناديه أستون فيلا، بناءً على طلب مدربه المخضرم فاتح تريم، المدير الفني للنادي التركي.
وتابعت الصحيفة أن المفاوضات ستكون صعبة لدى جالاتاسراي، بسبب اهتمام أندية أخرى، بضم النجم المصري، تريزيجيه، مثل غريمه التركي، بشكتاش، بالإضافة لنادي نيوكاسل الإنجليزي.
وأنضم تريزيجيه لصفوف أستون فيلا خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، قادمًا من نادي قاسم باشا التركي.
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