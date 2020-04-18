مانشيني : إبراهيموفيتش أحد أفضل المهاجمين في التاريخ

أشاد روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا، بالسويدي زالاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان، مؤكدًا أنه أحد أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم.

ووضع مانشيني في تصريحات لشبكة ميديا ست الإيطالية، إبراهيموفيتش في مصاف الأفضل في التاريخ رفقة الثنائي

رونالدو نجم يوفنتوس وليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني.

وأضاف مدرب منتخب إيطاليا، أن إبراهيموفتيش يصطحب البطولات معه أينما ارتحل لأي نادي، مشيرًا أن النجم السويدي يمتلك مسيرة كبيرة

من التألق والبطولات مع كافة الأندية التي ارتدى قميصها.

يذكر أن السلطان إبراهيموفيتش بدأ مسيرته مع كرة القدم من نادي مالمو السويدي ثم مر برحلة احتراف كبيرة حيث لعب لأياكس الهولندي، وثلاثي إيطاليا يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان، وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ولوس أنجلوس الإمريكي.