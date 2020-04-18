محامي عبد الله السعيد: لم تصلنا شكوى الأهلي

أكد أشرف عبد العزيز ، محامي اللاعب عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز والمنتخب الوطني ، أنه لم يتلق أي إخطار رسمي بخصوص شكوى النادي الأهلي ضد السعيد لدى اتحاد الكرة. النادي الأهلي ضد السعيد لدى اتحاد الكرة. وقال عبد العزيز:" من المؤكد أننا سنتحرك لدراسة الأمر والرد عليه فور إخطارنا رسمياً بتلقي الشكوى من جانب اتحاد الكرة". عليه فور إخطارنا رسمياً بتلقي الشكوى من جانب اتحاد الكرة". وأعلن النادي الأهلي تقدمه بشكوى رسمية جديدة ضد اللاعب عبد الله السعيد بعد انتقاله إلى فريق بيراميدز عقب فسخ عقده مع الأهلي السعودي.

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