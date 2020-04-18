فتحي ندا : مصر بنسيجها الوطنى القوى ستبقى منبعًا للسلام والمحبة

أكد الدكتور فتحي ندا نقيب المهن الرياضية اليوم السبت الموافق، أن مصر بنسيجها الوطنى القوى ستبقى منبعًا للسلام والمحبة، وموطنا للأمن والاستقرار تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسيي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال تصريحه لبوابة الوفد بمناسبة

إحتفال الأقباط بعيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم متمنيا لهم السعادة والتوفيق داعيًا المولي عز وجل أن يكون عيد محبة وسلام وتأكيد لروح التعاون ووحدة نسيج الشعب المصري.ووجه نقيب المهن الرياضية بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء مجلس النقابة العامة للمهن الرياضية التهنئة للبابا تواضروس الثاني باباالإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، داعيا الله عز وجل استمرار الحب والتآخى بين جميع أطياف الشعب المصرى الذى تربطه أواصر الأخوة والمودة، وأن الشعب المصرى فى رباط إلى يوم الدين.