عمرو جمال: نادي اتالانتا الإيطالي فاوضني

كشف عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، المعار من النادي الأهلي، عن عرض إيطالي قدم له من أجل ضمه في عام 2013 عندما كان بصفوف المارد الأحمر. قال عمرو جمال في تصريحاته عبر بث مباشر لتطبيق إنستجرام مع الإعلامي التونسي، فيراس بن صلاح:" تلقيت عرضًا من بث مباشر لتطبيق إنستجرام مع الإعلامي التونسي، فيراس بن صلاح:" تلقيت عرضًا من الدوري الإيطالي ، في عام 2013، من نادي أتالانتا من أجل ضمي". وأضاف عمرو جمال صاحب الـ:" لكن النادي الأهلي وقتها رفض عرض أتالانتا ". وانتقل عمرو جمال، إلى صفوف نادي الصفاقسي التونسي، الصيف الماضي، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، قبل أن تتعثر الصفقة بسبب أزمة تجنيد للاعب، بعدما أنضم لصفوف الفريق العسكري.

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