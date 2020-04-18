تخفيض رواتب لاعبي دوري السلة الأمريكي بنسبة 25%

أعلنت رابطة محترفي كرة السلة الأمريكية، تلقي خطاباً من مسؤولي الدوري الأمريكي للعبة، بشأن ضرورة التوصل إلى اتفاق بخفض نسب رواتب اللاعبين الفترة الحالية، تماشياً مع فترة إيقاف النشاط الرياضي بسبب تداعيات

وأكدت الرابطة أن الأندية توصلت لاتفاق نهائي يقضي بخصم نسبة 25% من رواتب اللاعبين.

ويتضمن الاتفاق المبرم بين لاعبي دوري السلة الأمريكي وأنديتهم حق الأندية في تخفيض الرواتب حال المرور بظروف قهرية مثل الأزمة الصحية الراهنة.

ولم يحدد مسؤولو الدوري الأمريكي، أي مواعيد مقترحة لاستئناف منافسات الموسم الرياضي المتوقف منذ 11 مارس الماضي.

إيقاف النشاط الرياضي بسبب تداعيات كورونا وأكدت الرابطة أن الأندية توصلت لاتفاق نهائي يقضي بخصم نسبة 25% من رواتب اللاعبين.ويتضمن الاتفاق المبرم بين لاعبي دوري السلة الأمريكي وأنديتهم حق الأندية في تخفيض الرواتب حال المرور بظروف قهرية مثل الأزمة الصحية الراهنة.ولم يحدد مسؤولو الدوري الأمريكي، أي مواعيد مقترحة لاستئناف منافسات الموسم الرياضي المتوقف منذ 11 مارس الماضي.

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