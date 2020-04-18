برشلونة يرفض مدافع لاتسيو

حسم نادي برشلونة الإسباني، موقفه من ضم لويز فيليبي مدافع فريق لاتسيو الإيطالي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية اليوم السبت، أن

مسؤولي برشلونة وضعوا اللاعب في فترة تقييم منذ فترة، واستقروا إلى عدم وصوله إلى المستوى المطلوب لإتمام التعاقد معه، بالرغم من تحديد إدارة لاتسيو قيمة 40 مليون يورو، للتفريط في اللاعب.وانتقل اللاعب البرازيلي إلى لاتسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية من عام 2016، مقابل مليون يورو.