برشلونة يرفض مدافع لاتسيو

حسم نادي برشلونة الإسباني، موقفه من ضم لويز فيليبي مدافع فريق لاتسيو الإيطالي خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وأشارت تقارير إسبانية اليوم السبت، أن
وانتقل اللاعب البرازيلي إلى لاتسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية من عام 2016، مقابل مليون يورو.
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