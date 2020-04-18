تعاقد النادي الأهلي مع أحمد مهيب لاعب سبورتنج السكندري، لتدعيم صفوف فريق السلة بالنادي ابتداءً من الموسم الجديد.

ووقع مهيب رسمياً ، اليوم السبت ، على عقود انتقاله للأحمر لمدة 3 مواسم.

وكان الأهلي قد ضم صفقة مميزة من سبورتنج في الموسم الماضي لتدعيم فريق السلة وهو إيهاب أمين. الموسم الجديد.ووقع مهيب رسمياً ، اليوم السبت ، على عقود انتقاله للأحمر لمدة 3 مواسم.وكان الأهلي قد ضم صفقة مميزة من سبورتنج في الموسم الماضي لتدعيم فريق السلة وهو إيهاب أمين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلة الأهلي تتعاقد مع لاعب سبورتنج السكندري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.