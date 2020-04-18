عمرو جمال يعلق على أزمته مع الصفاقسي التونسي

أكد عمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش، المعار من النادي الأهلي، عن انتقاله إلى فريق الصفاقسي التونسي، بعد عام الموافق 2021.

قال عمرو جمال في تصريحات صحفية:" لدي عقد مع

نادي الصفاقسي سيفعل بعد عام أحببت الأجواء في الصفاقسي".

وأضاف:" علي معلول لاعب الأهلي الحالي أخبرني بتميز الأجواء هناك والروح الطيبة

في غرفة خلع الملابس".

وكان نادي الصفاقسي أعلن بالصيف الماضي، تعاقده مع عمرو جمال، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي، لكن تعرض اللاعب، لأزمة حول استمراه مع فريقه الجديد على خلفية التجنيد ليتحلق بصفوف نادي طلائع الجيش.