شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول: جاهزون لعودة النشاط في أي وقت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال على معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تواصل مستمر مع اللاعبين، من خلال إرسال برامج تدريبية عبر الـ«واتساب»، يقوم الجميع بتنفيذها من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.
وأضاف «معلول»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «أقوم بتنفيذ البرنامج التدريبي بحديقة أحد الفنادق التي يملكها أحد أصدقائي، وجميع اللاعبين يؤدون تدريباتهم بقوة وملتزمون بالبرامج التدريبية».
وأشار الظهير الأيسر إلى أن جميع اللاعبين جاهزون لعودة النشاط في أي وقت، وأن الأهلي قطع مشوارًا كبيرًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويرغب في استكمال مشواره بقوة بعد الوصول إلى الأمتار الأخيرة في السباق من أجل التتويج باللقب.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
2,844
-
تعافي
646
-
وفيات
205
كانت هذه تفاصيل خبر علي معلول: جاهزون لعودة النشاط في أي وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.