شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول: جاهزون لعودة النشاط في أي وقت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال على معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تواصل مستمر مع اللاعبين، من خلال إرسال برامج تدريبية عبر الـ«واتساب»، يقوم الجميع بتنفيذها من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وأضاف «معلول»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «أقوم بتنفيذ البرنامج التدريبي بحديقة أحد الفنادق التي يملكها أحد أصدقائي، وجميع اللاعبين يؤدون تدريباتهم بقوة وملتزمون بالبرامج التدريبية».

وأشار الظهير الأيسر إلى أن جميع اللاعبين جاهزون لعودة النشاط في أي وقت، وأن الأهلي قطع مشوارًا كبيرًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويرغب في استكمال مشواره بقوة بعد الوصول إلى الأمتار الأخيرة في السباق من أجل التتويج باللقب.