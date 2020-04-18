شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكو عبدالله السعيد لاتحاد الكرة مجددًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدمت إدارة النادي الأهلي بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم، للمطالبة بحق النادي لدى اللاعب عبدالله السعيد، بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي، وعاد للانضمام لنادي مصري «بيراميدز»، دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب، عندما انتقل إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.

ووفقاً لبيان نشره الموقع الرسمي للنادي، جاءت شكوى الأهلي للاتحاد المصري لكرة القدم بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي، لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادي مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسئول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتضمن رد «فيفا» الذي تلقاه النادي أيضًا أنه قام باستطلاع موقف أهلي جده السعودي من الأزمة، والذي أفاد بأن اللاعب هو من قام بفسخ تعاقده وانضم لنادي بيراميدز المصري.

وذكر بيان الأهلي: «لذا تقدمت إدارة النادي بالشكوى المشار إليها مجددًا لاتحاد الكرة، للحفاظ على حقوق الأهلي خاصًة وأن الإدارة كانت قد لجأت منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص ذات الأزمة وجاء رده سريعًا بأنه ليس المسؤول عن فض هذا النزاع لأن هناك طرف خارجي وهو أهلي جده السعودي؛ وبالتالي لجأ النادي إلى الفيفا، وتلقى الرد الذي سبق الاشارة إليه».

وأشار البيان إلى أن إدارة الأهلي حرصت على دعم الشكوى المقدمة للاتحاد المصري بنسخة من العقد الثلاثي المبرم بين النادي وأهلي جده وعبدالله السعيد والذي اشترط بأحد بنوده الرئيسية أنه لا يحق للاعب الانضمام لأي نادي مصري طوال فترة تعاقده مع أهلي جده وحال مخالفة ذلك يحصل النادي الأهلي على شرط جزائي قيمته ٢ مليون دولار، كما تم تدعيم الشكوى بالمكاتبات الواردة من الفيفا في هذا الشأن والتي أشارت بوضوح إلى أحقية النادي في المطالبة بحقوقه بقديم شكواه للاتحاد المصري لكرة القدم بعد انضمام اللاعب لنادي مصري بالمخالفة لشروط بيعه للنادي السعودي.

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