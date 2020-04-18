شكرا لقرائتكم خبر

بريجوفيتش يرفض الاتحاد وجيل يغادر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات جدة

أبدى المحترف الصربي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الكسندر بريجوفيتش رغبته في العودة مجددا لتمثيل فريقه السابق باوك اليوناني في الموسم الرياضي المقبل.

وفتح اللاعب خط تواصل مع صناع القرار في النادي اليوناني لبحث فرصة العودة في ظل عدم رغبته في تمثيل الاتحاد على الرغم من سريان عقده الاحترافي حتى نهاية موسم 2023.

وكان الاتحاد تعاقد مع اللاعب في 10 يناير 2019 إبان تولي لؤي ناظر القيادة الإدارية للنادي بمبلغ تجاوز 8 ملايين يورو، مما صعب مهمة الإدارة الحالية في تسويق عقده بالبيع أو الإعارة في الفترة الشتوية الماضية.

وفي الفترة الشتوية الماضية، قرر الجهازان الفني والإداري عدم استمرار اللاعب مع التعهد بدفع رواتبه، مقابل إتمام التعاقد مع الإيفواري ويلفريد بوني لمدة 6 أشهر ثم تجديد عقده لمدة موسم بشرط بحث جدوى استمراره ومنفعته الفنية للفريق.

Advertisements

من جهة أخرى قررت إدارة النادي رفع مذكرة استئناف للقرار الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم القاضي بدفع مبلغ 3 ملايين يورو كإجمالي مستحقات المدافع المغربي مروان داكوستا.

وكان اللاعب طالب بمستحقات بلغت 5 ملايين إلا أن اللجان المختصة بأوضاع اللاعبين في «فيفا» لم تعتمد سوى 3 ملايين، وباستئناف إدارة النادي ستخضع الشكوى لمداولات تستمر لأشهر عدة لحين صدور القرار النهائي.

وكان داكوستا غادر النادي في ديسمبر 2019 لأسباب عدة، منها مستحقات مالية متأخرة إلى جانب عدد من الإشكاليات مع بعض اللاعبين ورئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي.

من جانبه، تنفس المحترف الأرجنتيني بصفوف الفريق، ليوناردو جيل الصعداء أخيرا بمغادرته إلى مسقط رأسه بعد عدد من المحاولات مع سفارة بلاده.

وقبل السفر اشتكى ليوناردو من شعوره بالوحدة في سكنه الخاص، مبديا تخوفه من الإصابة بالجنون، ولا سيما بعد مغادرة زميليه في الفريق، المغربي كريم الأحمدي والبرازيلي برونو أوفيني في وقت سابق.