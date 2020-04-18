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مشجعون من ورق لتعويض غياب الجمهور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

في حال استئناف منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) لهذا الموسم ستقام المباريات بدون جماهير، وذلك على الأرجح حتى نهاية أغسطس المقبل، في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وكان لاعبو فريقي بوروسيا مونشنجلادباخ وكولون قد مروا بالفعل بتجربة اللعب بدون جمهور في مباراتهما التي أقيمت في أوائل مارس الماضي، وكان الوضع غريبا بالتأكيد بالنسبة للاعبين.

وقال المدير الفني لمونشنجلادباخ ماركو روزه عقب المباراة التي انتهت بالفوز على كولون 2 - 1 «بدون جماهير لم تكن كرة القدم التي نتمناها»، كما قال الحكم دينيز أيتكين إن المباراة كانت مختلفة حقا ومخيفة.

وفي ظل السيناريو المرجح لاستئناف المنافسات بإقامة المباريات بدون جماهير اتجه المشجعون وكذلك الأندية لبحث أفكار مبتكرة أملا في تقليل حدة المشهد المحزن للمدرجات الخالية نوعا ما.

أفكار لتعويض غياب الجماهير

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قصاصات من ورق

وهي عبارة عن قصاصات من الورق المقوى مرسوم عليها وجوه المشجعين في المدرجات، ولن يفتقد لاعبو مونشنجلادباخ وجوه مشجعيهم في المدرجات، حيث أطلق الجمهور مشروعا يتيح للمشجعين طباعة صور وجوههم على قصاصات من الورق لتثبيتها في المدرجات خلال المباريات، وقد أعلن المنظمون عن تلقي نحو ألف طلب.

أدوات التشجيع

ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن مشجعي فريق كولون يعتزمون تثبيت اللافتات والأعلام والشعارات في مدرجات استاد «راين إنيرجي» ، وذلك بالتنسيق مع النادي.

هتافات عبر الهواتف

تطبيق للهواتف المحمولة يهدف إلى إشعال أجواء المنافسة في الملعب نوعا ما رغم غياب الجمهور، حيث سيتيح لمستخدميه من المشجعين أزرارا مختلفة لإرسال الهتافات أو التصفيق، وذلك خلال مشاهدة المباريات عبر شاشات التلفاز، وبالضغط على تلك الأزرار يجرى نقل الهتافات والتصفيق للاعبين عبر مكبرات الصوت في الاستاد. وكلما زاد عدد المشجعين المشاركين في الهتاف كان صوت الهتاف عاليا في الاستاد عبر مكبرات الصوت.