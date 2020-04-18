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لاعبو تشيلسي يسعون لتخفيض رواتبهم 10%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن يجري نادي تشيلسي محادثات مع لاعبيه حول نسبة تقليص الرواتب بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد. ويأمل لاعبو تشيلسي الذي يدربه فرانك لامبارد في التوصل إلى اتفاق لخفض الرواتب بأقل من نسبة 30% المقترحة من قبل رابطة الدوري. وذكرت صحيفة جارديان البريطانية أن اللاعبين يأملون في تخفيض الرواتب بنسبة 10% فقط.



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