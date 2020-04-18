السعودية تهدد عرش الريال وبرشلونة بنيوكاسل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض
حذرت صحيفة «الموندو ديبورتيفو» الإسبانية ناديي ريال مدريد وبرشلونة من خطورة مستقبلهما الكروي وخسارتهما لمكانتيهما العالمية في حال حصل صندوق الاستثمار السعودي على 80% من أسهم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بعد الاتفاق مع ملاك النادي على ذلك، مفيدة بأن النادي الإنجليزي سيحصل على قوة شرائية كبرى، مما يجعله يشكل خطرا إضافيا كبيرا على العملاقين الإسبانيين، ريال مدريد وبرشلونة، في سوق الانتقالات.
وقال الصحيفة إنه في حال ظفرت السعودية بشراء نادي نيوكاسل وبقي تحت إدارتها فإن ذلك سيدخل النادي الإنجليزي مرحلة جديدة ويمنحه فرصة أكبر في مقارعة كبار أندية القارة العجوز.
وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد وبرشلونة كانا في السابق يجدان سهولة في إقناع اللاعبين بالانتقال إليهما، ولكن مع ظهور أندية مملوكة لدول خليجية ذات قوة شرائية كبرى فإن ذلك يجعل الأمر صعبا للغاية على عملاقي إسبانيا.
وحذرت الصحيفة من استمرار فشل ريال مدريد وبرشلونة في التعاقد مع نجوم كبار في الفترة المقبلة ونجاح أندية أخرى في خطفهم، مثل مانشستر سيتي الإنجليزي المملوك للإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، وباريس سان جيرمان الفرنسي المملوك للقطري ناصر الخليفي، قبل دخول نيوكاسل الإنجليزي دائرة المنافسة، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يجعل الناديين الإسبانيين يخسران مكانتهما عالميا.
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