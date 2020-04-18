شكرا لقرائتكم الأهلي يحصر اختياراته في لاعبين لتدعيم الجبهة اليمنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصر الجهاز الفني للأهلي اختياراته لتدعيم الجبهة اليمنى في 2 لاعبين فقط، بعد الاستقرار على عدم تدعيم هذا المركز بلاعب أجنبي بعد قرار اتحاد الكرة الأخير الخاص بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 5 لـ3 فقط، في الوقت الذي يوجد على القوة الفريق 6 لاعبين أجانب.

وعلم "الخليج 365" أن فايلر يضع الثنائي باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي ورجب بكار ظهير بيراميدز كخيارين جيدين لتدعيم الجبهة اليمنى والدفاع بشكل عام ، وذلك بعد رحيل أحمد فتحي نجم الفريق بنهاية الموسم الجاري وتوقيعه لبيراميدز لمدة 3 سنوات رسمياً.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي التحرك الرسمي لضم رجب بكار ، وذلك بعدما نما لعلم الإدارة الحمراء دخول الزمالك في مفاوضات قوية لضم الظهير الدولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعرض رجب بكار على إدارة ناديه التنازل عن جزء من مستحقاته المالية المتبقية لتسهيل انتقاله لصفوف النادي الأهلي بداية من الموسم الكروي المقبل.

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وتوصل مسئولو الأهلي إلى اتفاق مع رجب بكار للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل، حيث وقع ظهير أيمن بيراميدز على عقود انضمامه للأحمر، وينتظر حسم الصفقة بشكل رسمي بعد انتهاء مسئولو الأهلي لتفاوضهم مع نظرائهم في بيراميدز، ويتبقى في عقد رجب بكار مع نادي بيراميدز موسمين، كما بدأ مسئولو الأهلي محادثاتهم الرسمية أيضاً مع إدارة الإسماعيلي للوصول لصيغة اتفاق بشأن ضم باهر المحمدي وهي المفاوضات التي تعد صعبة بالنسبة بالمقارنة بمفاوضات ضم رجب بكار نظراً لتمسك إدارة الدراويش بقائدهم صاحب الـ22 عاماً.