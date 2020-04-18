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تحفظات فى الأهلى على نسبة مشاركة أسامة جلال مع إنبى

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جدة - عمرو شويل حالة من الانقسام داخل النادى الأهلى فى ملف ضم أسامة جلال مدافع إنبى، ومدى الاستفادة الفنية من وراء ضم اللاعب، وهو الملف، الذى شهد العديد من المناقشات بين لجنة التخطيط والجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

وعلم "الخليج 365" أن سبب الانقسام هو نسبة المشاركة الضعيفة لأسامة جلال مع انبى هذا الموسم قبل توقف النشاط الرياضى والكروى فى العالم بسبب تداعيات فيروس ، حيث يرى البعض أنه ليس من المنطقى أن يضم الأهلى لاعباً ليس أساسياً فى ناديه، فى الوقت الذى توجد أصوات تؤكد أن أسامة جلال مدافع واعد وستشهد الفترة المقبلة تراكم خبراته، وبالتالى سيمثل إضافة فنية للأهلى فى المستقبل القريب.

ولا يعتمد حلمى طولان المدير الفنى لإنبى على أسامة جلال بشكل أساسى، حيث دائماً ما يعتمد على الثنائى إبراهيم يحيى ورامى صبرى، فيما يتواجد أسامة جلال على مقاعد البدلاء.

مسئولو الأهلى أكدوا أن أسامة جلال يعد أحد المرشحين لارتداء القميص الأحمر ولكنه ليس وحده فى القائمة، ويعد أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الإنجليزى ومنتخبنا الوطنى هو الخيار الأمثل أمام الإدارة الحمراء، إلا أن هناك صعوبة فى الصفقة تتمثل فى رغبة المدافع الدولى فى تأجيل خطوة عودته لمصر، لرغبته فى استكمال مسيرته الاحترافية مفضلاً تأجيل المفاوضات لبعد انتهاء الموسم المقبل.

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