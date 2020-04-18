شكرا لقرائتكم الاتفاق يعلن شفاء نائب الرئيس من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الاتفاق السعودي، يوم السبت، شفاء الدكتور حاتم المسحل، نائب رئيس النادي، من إصابته بفيروس كورونا، وعودته لمنزله.
وكان المسحل قد كشف يوم 22 مارس الماضي عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك عقب عودته من العاصمة البريطانية لندن.
وكتب نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت: "نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس حاتم المسحل يعود إلى منزله بعد تماثله للشفاء من الإصابة بمرض فيروس كورونا".
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