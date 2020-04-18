رفض اللاعب النقاز للحل الودي مع الزمالك

قام محامي اللاعب التونسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم المحامي أنيس بن ميم أن يتمسك بموقع اللاعب حيال أزمته مع نادي القلعة البيضاء، وأكد أنيس في تصريحات صحفية خاصة به قائلاً” تعرضنا لإساءات من جانب مسئولي القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية ونحن نتمسك بموقفنا حتى النهاية ونرفض الحلول الودية”.

حيث حصل النقاز على قرار من قبل لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتغريم نادي الزمالك بمبلغ وقدره مليون و300 ألف دولار وذلك القمة المتبقية من عقد اللاعب والمكافآت التي يستحقها وستمر إدارة نادي الزمالك للتوصل إلى حل دون دفع أي غرامة ولا التعرض لأي عقوبة ومازالت القضية مستمرة.