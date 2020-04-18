ميدو وحازم إمام: بعض بنود لائحة اتحاد الكرة "متفصلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

قال أحمد حسام "ميدو" وحازم إمام نجما الكرة المصرية السابقان إن بعض بنود اللائحة المنظمة لشؤون الاتحاد المصري لكرة القدم تبدو وكأنها "متفصلة" حسب وصفهما، لإقصاء بعض الأشخاص من الانتخابات المقبلة.

وأضاف ميدو خلال تواجده بصحبة إمام والإعلامي سيف زاهر، في حلقة جديدة من برنامج "نجوم الفانتازي" الذي يُعرض حصريًا عبر موقع يلا كورة، أن تلك الأمور قد تتسبب في تعديل تلك اللائحة وإعادة النظر فيها خلال الفترة المقبلة.