محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:
قال أحمد حسام "ميدو" وحازم إمام نجما الكرة المصرية السابقان إن بعض بنود اللائحة المنظمة لشؤون الاتحاد المصري لكرة القدم تبدو وكأنها "متفصلة" حسب وصفهما، لإقصاء بعض الأشخاص من الانتخابات المقبلة.
وأضاف ميدو خلال تواجده بصحبة إمام والإعلامي سيف زاهر، في حلقة جديدة من برنامج "نجوم الفانتازي" الذي يُعرض حصريًا عبر موقع يلا كورة، أن تلك الأمور قد تتسبب في تعديل تلك اللائحة وإعادة النظر فيها خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو وحازم إمام: بعض بنود لائحة اتحاد الكرة "متفصلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.