تقارير مغربية: بوطيب يقترب من العودة لتركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشفت تقارير صحفية مغربية أن خالد بوطيب لاعب الزمالك السابق، يدرس العودة من جديد إلى الدوري التركي خلال الفترة المقبلة.
وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن بوطيب دخل في مفاوضات مع نادي مالاطيا سبور التركي من أجل العودة إلى صفوف الفريق مجددًا.
وأضافت الصحيفة المغربية، أن إدارة النادي التركي لا تمانع عودة اللاعب صاحب الـ32 عامًا خاصة أنه يمتلك مسيرة مميزة مع الفريق.
وكان نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور أعلن في فبراير الماضي عن فسخ التعاقد مع بوطيب إثر غيابه عن التدريبات بجانب رفضه الخضوع للفحوصات الطبية.
اسم بوطيب تردد في الفترة الماضية عن ارتباطه بالرحيل إلى الدوري القطري، حيث أبدت عددًا من الأندية القطرية رغبتها في التعاقد مع المهاجم المغربي بحسب صحيفة "هسبورت" المغربية.
جدير بالذكر أن بوطيب انتقل إلى صفوف الزمالك قادمًا من فريق مالاطيا سبور في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2019، لينجح الدولي المغربي في تحقيق بطولة رفقة الفريق الأبيض وهي كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي بجانب كأس مصر بالفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بنتيجة (3-0).
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