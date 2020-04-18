بسبب رحيله لبيراميدز.. خطوة تصعيدية جديدة من الأهلي ضد عبد الله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

تقدم مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، للمطالبة بحق النادي في صفقة انتقال عبد الله السعيد إلى صفوف بيراميدز.

وكان عبد الله السعيد فسخ عقده مع أهلي جدة السعودي في يناير 2019 ليقرر اللاعب العودة إلى مصر وتحديدًا من فريق بيراميدز، الأمر الذي خالف العقد الثلاثي المبرم بين الأهلي وأهلي جدة واللاعب والذي ينص إذا عاد اللاعب لمصر سيدفع شرط جزائي.

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي، أن شكوى الأهلي للاتحاد المصري لكرة القدم بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادي مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسئول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم.

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وتضمن رد الفيفا الذي تلقاه النادي أيضًا أنه قام باستطلاع موقف أهلي جده السعودي من الأزمة والذي أفاد بأن اللاعب هو من قام بفسخ تعاقده وانضم لنادي بيراميدز المصري، لذا تقدمت إدارة النادي بالشكوى المشار إليها مجددًا لاتحاد الكرة للحفاظ على حقوق الأهلي خاصًة وأن الإدارة كانت قد لجأت منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص ذات الأزمة وجاء رده سريعًا بأنه ليس المسئول عن فض هذا النزاع لأن هناك طرف خارجي وهو أهلي جده السعودي؛ وبالتالي لجأ النادي إلى الفيفا، وتلقى الرد الذي سبق الاشارة إليه.

وحرصت إدارة الأهلي على دعم الشكوى المقدمة للاتحاد المصري بنسخة من العقد الثلاثي المبرم بين النادي وأهلي جده وعبدالله السعيد والذي اشترط بأحد بنوده الرئيسية أنه لا يحق للاعب الانضمام لأي ناد مصري طوال فترة تعاقده مع أهلي جدة وحال مخالفة ذلك يحصل النادي الأهلي على شرط جزائي قيمته ٢ مليون دولار، كما تم تدعيم الشكوى بالمكاتبات الواردة من الفيفا في هذا الشأن والتي أشارت بوضوح إلى أحقية النادي في المطالبة بحقوقه بقديم شكواه للاتحاد المصري لكرة القدم بعد انضمام اللاعب لنادي مصري بالمخالفة لشروط بيعه للنادي السعودي.

جدير بالذكر أن السعيد وقع إلى بيراميدز في يناير 2019 على عقد مدته عام ونصف حيث من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي.