بنسبة 50%.. لاعبو الاتحاد السكندري يقررون تخفيض رواتبهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أعلن نادي الاتحاد السكندري أن لاعبي الفريق الأول قرروا تخفيض مرتباتهم في الموسم الحالي بنسبة 50%.

وأشار الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السكندري على فيس بوك أن لاعبو الفريق قرروا التنازل عن نسبة 50% من مستحقاتهم المتبقية هذا الموسم.

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وأضاف نص البيان أن النادي سدد 65% من قيمة عقود اللاعبين هذا الموسم قبل توقف المسابقة بسبب أزمة فيروس كورونا.

ويأتي قرار لاعبو الاتحاد السكندري استجابة لمبادرة رئيس النادي محمد مصيلحي التي دعا إليها من أجل المساهمة في مكافحة الأزمة الراهنة التي تسببت في إيقاف النشاط الكروي.

يذكر أن طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري وجميع أفراد الجهاز الفني، قرروا منذ أيام تخفيض رواتبهم بنسبة 50% أيضا.